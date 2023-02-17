В Баку проведен рейд в целях пресечения незаконных пассажироперевозок

В целях пресечения незаконной деятельности такси и пассажирских перевозок по регулярным автобусным маршрутам, привлечения виновных лиц к административной ответственности на территории Бакинского международного автовокзального комплекса был проведен рейд.
Об этом
Согласно информации, рейд, проведенный Агентством совместно с управлением Государственной дорожной полиции города Баку, был направлен против безбилетных пассажирских перевозок из различных городов и районов страны, а также пассажирских перевозок, осуществляемых за пределами автовокзала.
Было отмечено, что водители, паркующие свои автомобили на проезжей части, грубо нарушают общественный порядок, создавая искусственный затор. В ходе рейда были оштрафованы некоторые водителей, занимавшихся незаконными перевозками пассажиров.