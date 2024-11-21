В Баку прошли слушания по экологической оценке строительных проектов в различных районах города

18:30

В Агентстве государственной экологической экспертизы прошли общественные слушания, направленные на обеспечение прозрачности экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов, а также на информирование общественности о процессе получения экологических заключений.

Как сообщает Report, в обсуждении приняли участие независимые экологи, представители государственных учреждений, строительных компаний, НПО и СМИ.

На мероприятии рассматривались экологические оценки проектов строительства учебного корпуса и котельной Азербайджанского архитектурно-строительного университета в Ясамальском районе Баку, а также жилых и нежилых зданий, которые планируется построить в Низаминском районе и в жилом массиве "Йени Гюнешли" в Сураханском районе.

Представители агентства подчеркнули, что каждый проект должен учитывать все экологические аспекты и соблюдать требования по охране окружающей среды. В частности, внимание уделяется сохранению зеленых насаждений, защите атмосферы и правильному управлению сточными водами.

По итогам обсуждений сообщили, что все проекты находятся на стадии получения окончательных экологических заключений.