​В Баку прошли обсуждения транспортного коридора Север-Юг

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 15-16 марта состоялась трехсторонняя встреча рабочих групп железнодорожных ведомств Азербайджана, России и Ирана в связи с деятельностью по реализации проекта международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на мероприятии приняли участие зампредседателя организации Игбал Гусейнов, вице-президент ЗАО "Российские железные дороги" Салман Бабаев, вице-президент Иранских железных дорог Гусейн Ашури.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации грузоперевозок по маршруту Иран-Азербайджан-Россия и в обратном направлении, сотрудничества в сфере транспортно-экспедиторских услуг, привлечения дополнительного грузопотока по железным дорогам трех стран, определения конкурентоспособных тарифов.

В завершении двухдневного мероприятия стороны подписали соответствующие документы.