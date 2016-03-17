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    ​В Баку прошли обсуждения транспортного коридора Север-Юг

    На собрании приняли участие рабочие группы Азербайджана, России и Ирана

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 15-16 марта состоялась трехсторонняя встреча рабочих групп железнодорожных ведомств Азербайджана, России и Ирана в связи с деятельностью по реализации проекта международного транспортного коридора Север-Юг.

    Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на мероприятии приняли участие зампредседателя организации Игбал Гусейнов, вице-президент ЗАО "Российские железные дороги" Салман Бабаев, вице-президент Иранских железных дорог Гусейн Ашури.

    В ходе встречи обсуждались вопросы организации грузоперевозок по маршруту Иран-Азербайджан-Россия и в обратном направлении, сотрудничества в сфере транспортно-экспедиторских услуг, привлечения дополнительного грузопотока по железным дорогам трех стран, определения конкурентоспособных тарифов.

    В завершении двухдневного мероприятия стороны подписали соответствующие документы. 

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