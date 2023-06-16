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В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии

В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии В Баку прошла 52-я встреча постоянной Совместной азербайджано-иранской комиссии по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.
Инфраструктура
16 июня 2023 г. 09:36
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии

В Баку прошла 52-я встреча постоянной Совместной азербайджано-иранской комиссии по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

Report сообщает об этом со ссылкой на ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

По информации, на заседании под председательством сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, зампредседателя акционерного общества Закира Гулиева приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих структур Нахчыванской Автономной Республики.

На встрече были определены режим работы Аразского водохранилища и распределение водных ресурсов между двумя странами, подготовлены графики совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз, подписан протокол.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts 52nd meeting of Joint Azerbaijani-Iranian commission
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-İran Birgə Komissiyasının 52-ci görüşü keçirilib

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