В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии

В Баку прошла 52-я встреча постоянной Совместной азербайджано-иранской комиссии по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.
Report сообщает об этом со ссылкой на ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".
По информации, на заседании под председательством сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, зампредседателя акционерного общества Закира Гулиева приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих структур Нахчыванской Автономной Республики.
На встрече были определены режим работы Аразского водохранилища и распределение водных ресурсов между двумя странами, подготовлены графики совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз, подписан протокол.