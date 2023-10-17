В Баку прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками

В поселке Бина Хазарского района столицы прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками.

В поселке Бина Хазарского района столицы прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, рейд организован совместно Азербайджанским агентством наземного транспорта при министерстве и Главным управлением дорожной полиции города Баку.

Целью является напомнить водителям о вступивших в силу с 1 октября новых правилах касательно пассажирских перевозок, повысить их осведомленность в этом вопросе.

Водителям напомнили, что согласно законодательству водители, желающие осуществлять нерегулярные перевозки пассажиров и грузов внутри страны, должны получить для этого соответствующие пропуски. Пропуск выдается сроком на 7 лет и не требует оплаты.