О нас

В Баку прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками

В Баку прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками В поселке Бина Хазарского района столицы прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками.
Инфраструктура
17 октября 2023 г. 17:59
В Баку прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками

В поселке Бина Хазарского района столицы прошел рейд по борьбе с незаконными нерегулярными пассажироперевозками.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, рейд организован совместно Азербайджанским агентством наземного транспорта при министерстве и Главным управлением дорожной полиции города Баку.

Целью является напомнить водителям о вступивших в силу с 1 октября новых правилах касательно пассажирских перевозок, повысить их осведомленность в этом вопросе.

Водителям напомнили, что согласно законодательству водители, желающие осуществлять нерегулярные перевозки пассажиров и грузов внутри страны, должны получить для этого соответствующие пропуски. Пропуск выдается сроком на 7 лет и не требует оплаты.

Оформить пропуск на нерегулярные пассажироперевозки можно, подав соответствующие документы в агентство наземного транспорта в электронном формате посредством сайта e-xidmet.ayna.gov.az .

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qeyri-müntəzəm sərnişin daşıyan sürücülərə qarşı reyd keçirilib

Экслюзивные новости

Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi