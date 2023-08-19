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В Баку прошел очередной субботник

В Баку прошел очередной субботник В целях поддержания порядка и чистоты на улицах и проспектах, в парках и скверах, а также оказания зеленым насаждениям агротехнического ухода Исполнительная власть города Баку 19 августа провела на территории столицы очередной субботник.
Инфраструктура
19 августа 2023 г. 12:00
В Баку прошел очередной субботник

В целях поддержания порядка и чистоты на улицах и проспектах, в парках и скверах, а также оказания зеленым насаждениям агротехнического ухода Исполнительная власть города Баку 19 августа провела на территории столицы очередной субботник.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, в ходе субботника коммунальные службы вымыли экологически безопасными средствами проспекты и улицы, тротуары и фонарные столбы, придорожные ограждения, скамейки в парках и зонах отдыха. Кроме того, вымыты и очищены витрины предприятий общественного питания, торговых точек и других объектов, а также расположенные вдоль дороги киоски.

Деревьям и иным зеленым насаждениям сотрудниками Бакинского городского управления по озеленению был оказан необходимый уход, вымыты вечнозеленые деревья, подстрижены газоны в парках.

Меры, необходимые для поддержания санитарной чистоты столицы, будут продолжены.

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