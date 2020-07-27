О нас
Report Georgia

В Баку проложат новый водопровод "Шоллар"

В Баку проложат новый водопровод "Шоллар" Из поселка Шоллар Хачмазского района планируется провести водопровод в Баку
Инфраструктура
27 июля 2020 г. 17:28
В Баку проложат новый водопровод Шоллар

Из поселка Шоллар Хачмазского района планируется провести водопровод в Баку.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".

В документе говорится, что ОАО "Азерсу” совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре в августе-декабре текущего года подготовит технико-экономическое обоснование и осуществит проектирование по созданию источника водопровода Шоллар III.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıya yeni Şollar su kəməri çəkiləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Предложено создать контейнеровоз для работы на Каспии
Предложено создать контейнеровоз для работы на Каспии
27 июля 2020 г. 16:52
Mitsubishi приостанавливает поставки новых моделей в Европу
Mitsubishi приостанавливает поставки новых моделей в Европу
27 июля 2020 г. 14:09
Пассажиропоток в аэропортах Москвы растет
Пассажиропоток в аэропортах Москвы растет
27 июля 2020 г. 11:08
В ряде городов и районов отключат воду
В ряде городов и районов отключат воду
25 июля 2020 г. 14:41
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов
24 июля 2020 г. 17:27
В Баку автобусы вновь перестанут работать в выходные
В Баку автобусы вновь перестанут работать в выходные
24 июля 2020 г. 11:03
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате
24 июля 2020 г. 01:10
Президент: Все равнодушно относящиеся к данному вопросу должностные лица должны быть наказаны
Президент: Все равнодушно относящиеся к данному вопросу должностные лица должны быть наказаны
24 июля 2020 г. 00:34
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур
23 июля 2020 г. 23:59
К президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе
К президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе
23 июля 2020 г. 23:44

Последние новости

18:24
Официальный сайт президента Украины не работал около пяти часов Другие страны
18:15
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента Происшествия
18:05
ФотоБахрам Багирзаде отпущен домой Здравоохранение
17:55
ФотоСуд в Германии вынес решение о депортации азербайджанской семьи Внешняя политика
17:46
Нефтекомпании США списали активы на $48 млрд в первом квартале Энергетика
17:42
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19 Другие страны
17:42
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей Социальная защита
17:35
Грунтовые воды будут служить озеленению Баку Инфраструктура
17:33
В Азербайджане будут созданы новые водохранилища Инфраструктура
17:28
В Баку проложат новый водопровод "Шоллар" Инфраструктура
17:22
Полиция провела в Баку рейд, оштрафованы не носящие маски Происшествия
17:13
ВОЗ: Пандемия коронавируса ускорилась Здравоохранение
17:07
Центральная больница моряков передана на баланс Госкомтаможни Бизнес
17:06
Renault раздаст электромобили всем жителям французского городка Это интересно
16:52
Предложено создать контейнеровоз для работы на Каспии Инфраструктура
Вся новостная лента