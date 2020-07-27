В Баку проложат новый водопровод "Шоллар"

Из поселка Шоллар Хачмазского района планируется провести водопровод в Баку.
Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".
В документе говорится, что ОАО "Азерсу” совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре в августе-декабре текущего года подготовит технико-экономическое обоснование и осуществит проектирование по созданию источника водопровода Шоллар III.