В Баку проложат новый водопровод "Шоллар"

Из поселка Шоллар Хачмазского района планируется провести водопровод в Баку

Из поселка Шоллар Хачмазского района планируется провести водопровод в Баку.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".

В документе говорится, что ОАО "Азерсу” совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре в августе-декабре текущего года подготовит технико-экономическое обоснование и осуществит проектирование по созданию источника водопровода Шоллар III.