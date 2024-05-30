В Баку пройдут Всемирный саммит по аэронавигации и собрание CANSO

Всемирный саммит по аэронавигации 2024 и 28-е Ежегодное генеральное собрание CANSO пройдут в этом году с 11 по 13 июня в Баку.

Всемирный саммит по аэронавигации 2024 и 28-е Ежегодное генеральное собрание CANSO пройдут в этом году с 11 по 13 июня в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL), мероприятие будет организовано Управлением воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS).

Сфокусированное на вопросах экологической устойчивости, мероприятие призвано привлечь внимание мировых лидеров индустрии управления воздушным движением с целью принятия важных решений, обмена знаниями и ведения продуктивных диалогов. Ожидается участие около 350 руководителей в области гражданской авиации из более чем 100 стран мира.

Отметим, что AZANS, являющийся членом CANSO с 2005 года, стал первым аэронавигационным поставщиком в СНГ и регионе, который CANSO одобрил в качестве принимающей стороны для проведения Всемирного саммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного генерального собрания.

"В этом году внимание международной общественности будет обращено на Баку, когда мировые лидеры соберутся в нем на COP29. Изменение климата является одной из наиболее насущных проблем человечества, и авиация призвана играть ключевую роль в сокращении объемов выбросов углерода. Учитывая близость 2050 года, когда запланировано достижение нулевого уровня выбросов, крайне важно уделить большее внимание достижению этой ключевой климатической цели в авиации. Вот почему это станет основной темой Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO в Баку, любезно организуемого AZANS", - отметил генеральный директор CANSO Саймон Хоккард.

Программа саммита будет сформирована компетентными и профессиональными выступлениями ведущих лидеров авиационной отрасли. Их целью станет наметить курс на достижение чистого нуля и подчеркнуть роль технологий в создании более экологичного неба.

"Мы гордимся тем, что наш город стал платформой для важных дискуссий о будущем зеленого воздушного пространства и цифровых технологиях, способствующих достижению целей авиации Net Zero. Осознавая свою ответственность за будущее устойчивой авиации, мы стремимся внести значительный вклад в создание возможностей для глобального сотрудничества", - отметил директор AZANS Фархан Гулиев.

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS), входящее в состав ЗАО Azerbaijan Airlines, является органом, ответственным за авиационное обслуживание полетов в воздушном пространстве Азербайджана. AZANS на высоком уровне отвечает требованиям всех международных авиационных организаций.

На сегодняшний день "Азераэронавигация" ежемесячно обслуживает в среднем 18 тысяч транзитных рейсов в воздушном пространстве Азербайджана, что подтверждает его привлекательность для иностранных авиакомпаний.

CANSO - Международная организация гражданского аэронавигационного обслуживания - является глобальным голосом управления воздушным пространством и определяет его будущее. Члены CANSO обслуживают почти 90 процентов мирового воздушного движения и включают поставщиков услуг воздушной навигации, пользователей и операторов воздушного пространства, а также производителей и поставщиков авиационной техники. CANSO поднимает планку глобальной эффективности управления воздушным движением, объединяя усилия отрасли для обмена знаниями, опытом и инновациями.