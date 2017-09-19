В Баку пройдет выставка-конференция ИКТ

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ С 5 по 8 декабря в Баку пройдет 23-я Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel 2017), ознаменовав этим начало Недели высоких технологий.

Как сообщает Report, официальную поддержку выставке оказывает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей). Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers.

В этом году Bakutel 2017 ожидает свыше 200 участников из 20 стран мира. Среди участников ведущие ИКТ компании Азербайджана, мобильные операторы, операторы связи, интернет-провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов, а также компании телерадиовещания. Экспозиция выставки представит IT решения нового поколения, решения национального широкополосного Интернета, мобильные технологии 4-5G, услуги в сфере оптоволоконных технологий и облачных технологий. 40% от общего количества участников составят постоянные экспоненты Bakutel. Ряды же новых компаний пополнили Hikvision, Nokia Networks и многие другие.

Выставка Bakutel 2017 продемонстрирует национальные стенды ряда стран.

Планируется проведение различных конференций и встреч. Также в рамках Bakutel 2017 будут проходить встречи в формате B2B, где участники выставки и профессиональные посетители получат возможность провести двухсторонние встречи. Помимо деловых встреч и переговоров, всех посетителей и участников выставки ждут сюрпризы, конкурсы и викторины.