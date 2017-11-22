В Баку пройдет международная выставка-конференция по недвижимости

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 28-30 ноября при организационной поддержке Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ), турецких компаний Atılım Fuarcılık и Elan Expo в Бакинском Экспо-центре состоится Азербайджанская международная выставка недвижимости и инвестиций.

Как передает Report, во второй день выставки, 29 ноября, состоится международная конференция "Недвижимость, приватизация и инвестиции". На выставке и в конференции примут участие председатель ГТК Керем Гасанов, руководители иностранных государственных структур, представители посольств и международных компаний.

Главная цель выставки - продемонстрировать возможности сектора недвижимости в Азербайджане, повысить интерес к этой сфере и расширить участие иностранных и местных инвесторов в процессе приватизации. На мероприятии соберутся крупные компании строительного сектора, инвесторы сектора недвижимости и пр.

В выставке примут участие около 70 компаний из 14 стран - Азербайджана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Великобритании, Португалии, Франции, Испании, Польши, Италии, России, Кипра, Андорры и Грузии. Они представят более 140 проектов.

В рамках выставки будут предложены скидки от различных местных и зарубежных строительных компаний. Кроме того, в лотерее будет разыграна квартира. В дополнение к этим проектам также пройдут презентации социальных квартир, построенных на основе государственного заказа, и пилотных проектов, реализуемых в различных районах Баку.

Целью международной конференции "Недвижимость, приватизация и инвестиции" является налаживание связей с соответствующими государственными, негосударственными и частными структурами зарубежных стран в области управления недвижимостью, формирования рынка недвижимости в стране. В то же время одной из основных задач является обсуждение развития взаимного сотрудничества с международными организациями, возможностей деятельности и международного опыта в этой области.

В конференции ожидается участие более 100 представителей из Германии, Греции, Турции, ОАЭ, Беларуси, Великобритании, Польши, Венгрии, Кипра, Португалии, Испании и других стран, аккредитованных в Азербайджане иностранных посольств, международных организаций, местных и иностранных бизнес-структур, муниципалитетов и центральных органов исполнительной власти.

Специальные автобусы выделены для бесплатной перевозки посетителей на выставку. Автобусы отъезжают каждый час после 10:00 утра от станции метро "Нариман Нариманов" (напротив Макдональдса) в Baku Expo Center и в обратном направлении.