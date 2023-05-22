В Баку пройдет Каспийский водный инновационный форум

30 мая с участием ведущих мировых специалистов и экологов в Баку пройдет второй Каспийский водный инновационный форум, проводимый компанией Aqualink при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

30 мая с участием ведущих мировых специалистов и экологов в Баку пройдет второй Каспийский водный инновационный форум, проводимый компанией Aqualink при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, 26 ведущих компаний из 15 стран, включая более 60 профессионалов международного уровня, примут участие в форуме, который в этом году пройдет под лозунгом "Вода для будущего!".

Представители известных компаний из США, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Дании, Бельгии, Турции, Украины, Израиля, Японии и других стран поделятся своим опытом с местными предпринимателями на форуме, главными спонсорами которого выступают ведущие мировые компании в области водных технологий - AO Smith, Nijhuis Saur Industries, Unidro, PWNT, ARC Water Technologies, Jumo, а спонсорами - Ultraaqua, Sirab, ОАО "Азерсу".