В Баку пройдет 17-я Каспийская международная выставка транспорта, транзита и логистики

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ С 11 по 13 июня в Баку Экспо Центре пройдет 17-я Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" - TransCaspian/Translogistica 2018.

Как сообщает Report, данная выставка является одним из ведущих транспортных событий Каспийского региона, демонстрирующая новинки и достижения предприятий отрасли, содержание которого, во многом предопределяет вектор будущего развития транспортного сектора.

Выставка собирает на своей площадке ключевые государственные транспортные структуры, а также коммерческие организации в области железнодорожного сектора, морской индустрии, авиации, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.