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В Баку проходит заседание Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком

В Баку проходит заседание Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком Сегодня в Баку начало работу второе заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираком.
Инфраструктура
6 августа 2021 г. 10:31
В Баку проходит заседание Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком

Сегодня в Баку начало работу второе заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираком.

Как сообщает Report, в заседании принимает участие делегация во главе с сопредседателем комиссии от Ирака, министром связи Арканом Аль-Шайбани.

Приветствуя гостей, сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев отметил, что Азербайджан и Ирак - дружественные страны, имеющие тесные исторические, религиозные и культурные связи. Он довел до внимания, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираком.

Р.Набиев проинформировал иракскую делегацию о работах по реконструкции и восстановлению азербайджанских территорий, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, выразил удовлетворение тем, что после войны руководство иракского парламента и депутаты направили президенту Азербайджана поздравительные письма.

Совместная комиссия была создана в соответствии с "Соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак", подписанным в Баку 10 ноября 2010 года. Первое заседание комиссии состоялось 4 декабря 2013 года в Баку.

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Версия на английском языке Фото2nd session of Joint Azerbaijan-Iraq Commission gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və İraq arasında Birgə Komissiyanın II iclası keçirilir

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