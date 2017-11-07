В Баку проходит заседание рабочей группы транспортного коридора Север-Юг

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началось четырехстороннее заседание рабочей группы по развитию международного транспортного коридора Север-Юг в западном направлении железнодорожных ведомств Азербайджана, России, Беларуси и Ирана.

Как сообщает Report, в совещании приняли участие заместитель председателя правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов, вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Вячеслав Павловский, первый заместитель начальника "Белорусских железных дорог" Игорь Шилов и член правления "Иранских железных дорог" Гусейн Ашури.

На мероприятии обсуждаются вопросы формирования согласованной тарифной политики по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан-Иран, внедрения конкурентных тарифов на вагонные перевозки, изучение возможностей вагонных и контейнерных перевозок по транспортному коридору Север-Юг и пр.

По итогам двухдневного мероприятия ожидается подписание соответствующих документов.