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В Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана

В Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана Сегодня в Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг.
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 11:22
В Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана

Сегодня в Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, во встрече со стороны Азербайджана принимает участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, со стороны России - заместитель премьер-министра Александр Новак, а со стороны Ирана - министр дорог и городского развития Рустам Гасеми.

Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления сотрудничества для максимального использования высокого интермодального транзитного потенциала Азербайджана, Ирана и России, а также для развития международного транспортного коридора Север-Юг, в том числе содействия созданию регулярных перевозок.

По итогам встречи планируется подписание Бакинской декларации.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting meeting between Azerbaijani, Russian, and Iranian officials
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan, Rusiya və İran rəsmiləri arasında görüş keçirilir

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