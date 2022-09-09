В Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана

Сегодня в Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг.

Сегодня в Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, во встрече со стороны Азербайджана принимает участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, со стороны России - заместитель премьер-министра Александр Новак, а со стороны Ирана - министр дорог и городского развития Рустам Гасеми.

Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления сотрудничества для максимального использования высокого интермодального транзитного потенциала Азербайджана, Ирана и России, а также для развития международного транспортного коридора Север-Юг, в том числе содействия созданию регулярных перевозок.

По итогам встречи планируется подписание Бакинской декларации.