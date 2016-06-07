​В Баку проходит сессия Совещания министров Организации сотрудничества железных дорог

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу 44-я сессия Совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). В первые два дня пройдут заседания рабочих групп. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, 9 июня с участием глав администраций железнодорожных ведомств состоится сессия Совещания министров ОСЖД и заседание, посвященное 60-летнему юбилею организации.

Отметим, что ОСЖД учрежден 28 июня 1956 года в городе София (Болгария). Основой работой организации является Положение об ОСЖД, имеющее характер международного договора. Членами организации являются транспортные министерства и центральные государственные органы, возглавляющие железнодорожный транспорт 27 стран.

Азербайджан является членом ОСЖД с июля 1993 года.