​В Баку проходит сессия Совещания министров стран-членов Организации сотрудничества железных дорог

Баку. 9 июня. REPORT. AZ/ Сегодня в Баку проходит 44-я сессия Совещания министров стран-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Как сообщает Report, выступивший на заседании вице-премьер Абид Шарифов отметил, что правительство уделяет большое внимание развитию транспортного сектора и дорожной инфраструктуры.

"Азербайджан вложил в развитие транспортного сектора 25 млрд. долларов. Проложено 10 тыс. км автомобильных дорог, построены 5 аэропортов. Кроме того, обновлен самолетный парк ЗАО "Азербайджанские авиалинии", - добавил А.Шарифов

По его словам, для развития этой сферы, а также упрощения процесса грузоперевозок через территорию Азербайджана, ведутся постоянные переговоры с рядом зарубежных стран.