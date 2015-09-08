В Баку проходит международная таможенная конференция

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку открылась 10-я ежегодная трехдневная конференция PICARD (“Программа сотрудничества по академическим расследованиям и развитию в таможенном секторе”) Всемирной таможенной организации (ВТО).

Как сообщает Report, на конференции участвует 241 представитель из 53 стран, представители 21 международной и региональной организации, 3 лауреата Нобелевской премии.

В церемонии открытия конференции PICARD участвовали заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов, председатель государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия и заместитель председателя таможенной службы Кореи Дон-Хьюнг Лин. Мероприятие вступительным словом открыл председатель ГТК А.Алиев, после чего выступил заместитель премьер-министра А.Шарифов.

В первый день мероприятия ожидается выступление лауреата Нобелевской премии, профессора Гарвардского университета (США) Эрика Маскина с докладом "Почему глобальные рынки не смогли снизить неравенство с развивающихся странах?", и выступление генерального директора Международного центра по налогооблажению и развитию Объединенного Королевства Мика Мура с докладом "Международное сотрудничество: сравнение торговли и налогов".

Затем конференция продолжит работу сессиями "Факторы поощрения таможенного сотрудничества" и "Глобальные ценностные звенья", будут выслушаны доклады по этим секциям.

Завтра, 9 сентября сессии конференции будут посвящены таким вопросам, как "Новшества в таможенном секторе", "Глобальные ценностные звенья", "Вопросы прибыли и тарифов", "Фальсификация и факты". В этот день с основным докладом выступит лауреат Нобелевской премии, профессор Аризонского государственного университета (США) Эдвард К.Прескотт.

10 сентября конференция продолжится сессиями "Фальсификация и факты", "Защита прав собственности над культурными образцами", "Управление таможенных рисков", "Неформальная торговля". В этот день с основным докладом "Воздействие национальной политической обстановки на инновационную деятельность и формирование капитала" лауреата Нобелевской премии, профессора Калифорнийского университета Финна Кидланда.

11 сентября в Баку состоится церемония официального открытия регионального офиса Международной сети таможенных университетов (INCU).