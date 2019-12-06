В Баку проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания соглашения TRACECA

Сегодня в Баку проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, и 14-ое заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители TRACECA и стран-наблюдателей, а также международных организаций.

В рамках мероприятия планируется проведение сессий.

TRACECA была основана в 1993 году на конференции в Брюсселе.