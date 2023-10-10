В Баку проходит международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия"

В Баку начала работу международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия".

В Баку начала работу международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступают Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Организация тюркских государств (ОТГ).

В церемонии открытия конференции приняли участие представители Администрации президента, специального представительства президента в Шушинском районе, Министерства культуры, Государственного агентства по туризму и других ведомств.

На международной конференции ведутся дискуссии по вопросам управления историческими городами, сохранения и реставрации исторических памятников, а также устойчивого туризма, цифровой трансформации в исторических городах и заповедниках, организации музейной работы и другим темам.