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В Баку проходит международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия"

В Баку проходит международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия" В Баку начала работу международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия".
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 10:57
В Баку проходит международная конференция на тему Жизнеспособные и устойчивые города наследия

В Баку начала работу международная конференция на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступают Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Организация тюркских государств (ОТГ).

В церемонии открытия конференции приняли участие представители Администрации президента, специального представительства президента в Шушинском районе, Министерства культуры, Государственного агентства по туризму и других ведомств.

На международной конференции ведутся дискуссии по вопросам управления историческими городами, сохранения и реставрации исторических памятников, а также устойчивого туризма, цифровой трансформации в исторических городах и заповедниках, организации музейной работы и другим темам.

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Версия на английском языке ФотоInternational conference themed 'Livable and sustainable heritage cities' underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Yaşanabilən və Dayanıqlı İrs Şəhərləri" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

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