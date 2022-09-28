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В Баку открылась V Конференция по E-инфраструктуре Восточного партнерства

В Баку открылась V Конференция по E-инфраструктуре Восточного партнерства Сегодня в Баку проходит церемония открытия V Конференции по Э-инфраструктуре Восточного партнерства (The 5th Eastern Partnership E-infrastructures Conference – “EaPEC 2022”).
Инфраструктура
28 сентября 2022 г. 10:40
В Баку открылась V Конференция по E-инфраструктуре Восточного партнерства

Сегодня в Баку открылась V Конференция по Е-инфраструктуре Восточного партнерства (The 5th Eastern Partnership E-infrastructures Conference – “EaPEC 2022”).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие высокопоставленные лица, руководители научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ученые и специалисты, представляющие около 50 стран, международные организации и зарубежные компании.

Основной целью конференции является расширение сотрудничества между странами Восточного партнерства и ускорение интеграции в европейское сообщество.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting opening ceremony of EaPEC 2022
Версия на азербайджанском языке ФотоArif Həşimov: "Azərbaycan IV Sənaye İnqilabı bağlı bir sıra addımlar atmaqdadır"

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