В Баку открылась V Конференция по E-инфраструктуре Восточного партнерства

Сегодня в Баку проходит церемония открытия V Конференции по Э-инфраструктуре Восточного партнерства (The 5th Eastern Partnership E-infrastructures Conference – “EaPEC 2022”).

Сегодня в Баку открылась V Конференция по Е-инфраструктуре Восточного партнерства (The 5th Eastern Partnership E-infrastructures Conference – “EaPEC 2022”).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие высокопоставленные лица, руководители научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ученые и специалисты, представляющие около 50 стран, международные организации и зарубежные компании.

Основной целью конференции является расширение сотрудничества между странами Восточного партнерства и ускорение интеграции в европейское сообщество.