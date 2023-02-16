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В Баку проходит 8-ое заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии

В Баку проходит 8-ое заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии Азербайджан создал современную транспортную инфраструктуру и за последние 10 лет приложил большие усилия для развития устойчивых транспортных коридоров в регионе.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 14:34
В Баку проходит 8-ое заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии

Азербайджан создал современную транспортную инфраструктуру и за последние 10 лет приложил большие усилия для развития устойчивых транспортных коридоров в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Кямаладдин Гейдаров заявил на проходящем в Баку 8-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

По его словам, в следующем месяце в Баку состоится 2-е заседание польско-азербайджанской рабочей группы по транспорту и логистике, которая была создана в 2019 году и первое заседание которой прошло в Варшаве: "Считаем важным продолжение совместных мер по использованию транзитных возможностей двух стран в международных грузоперевозках и организации перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Polşa Hökumətlərarası Komissiyasının 8-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоBaku hosting 8th meeting of Azerbaijan-Poland Intergovernmental Commission

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