В Баку проходит 8-ое заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии

Азербайджан создал современную транспортную инфраструктуру и за последние 10 лет приложил большие усилия для развития устойчивых транспортных коридоров в регионе.

Азербайджан создал современную транспортную инфраструктуру и за последние 10 лет приложил большие усилия для развития устойчивых транспортных коридоров в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Кямаладдин Гейдаров заявил на проходящем в Баку 8-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

По его словам, в следующем месяце в Баку состоится 2-е заседание польско-азербайджанской рабочей группы по транспорту и логистике, которая была создана в 2019 году и первое заседание которой прошло в Варшаве: "Считаем важным продолжение совместных мер по использованию транзитных возможностей двух стран в международных грузоперевозках и организации перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - сказал министр.