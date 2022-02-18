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В Баку доставлены 12 новых автобусов Isuzu

В Баку доставлены 12 новых автобусов Isuzu В Баку для эксплуатации по маршруту № 49, связывающему поселки Сабунчи и Бакиханов со станцией метро “28 мая”, доставлены 12 новых автобусов марки Isuzu.
Инфраструктура
18 февраля 2022 г. 12:54
В Баку доставлены 12 новых автобусов Isuzu

В Баку для эксплуатации по маршруту № 49, связывающему поселки Сабунчи и Бакиханов со станцией метро “28 мая”, доставлены 12 новых автобусов марки Isuzu.

Как Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве, тем самым будет решена проблема пассажироперевозок по маршруту №49, по которому ежедневно перевозится 20-25 тыс. пассажиров.

В Агентстве отметили, что с выпуском на линию новых транспортных средств часть автобусов, курсирующих по маршруту № 49, будет передана на линию № 161, связывающему Сураханский круг-поселок Говсан.

В последние годы обновлено 53% парка автобусов, эксплуатируемых в маршрутной сети столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıya 12 ədəd "İsuzu" markalı yeni avtobus gətirilib

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