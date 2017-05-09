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    В Баку приступили к исполнению 12 проектов по усовершенствованию дождевой канализационной системы

    Работы ведутся по всему Баку

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку приступили к исполнению 12 проектов по усовершенствованию дождевой канализационной системы.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Абид Шарифов.

    Он напомнил, что по распоряжению президента Ильхама Алиева в ноябре прошлого года была создана рабочая группа для усовершенствования дождевой канализационной системы.

    Он отметил, что 12 проектов было обговорено и начато их исполнение: "На это выделено около 14 млн. 200 тыс. манатов. Работы ведутся по всему Баку".

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