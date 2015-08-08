Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку преждевременно приостановлено действие Мetrokart.

Как сообщили Report пассажиры метро, в настоящее время при входе на станции "28 Мая", "Азадлыг" и "Джафар Джаббарлы" наблюдается плотность пассажиров, которые жалуются на то, что карты не работают.

Пассажиры отмечают, что карты заблокированы преждевременно, они не могут загрузить деньги на карту и войти в метро.

Как сообщили работники метрополитена, карты заблокированы, чтобы предотвратить пополнение баланса. Когда пассажир хочет пополнить свой баланс, на его счет загружается стоимость самой карты, т.е. 2 маната, и пассажир не может дополнительно загрузить деньги. После того как 2 маната на счету закончатся, действие Metrokart прекратится и пассажиры должны будут купить Bakıkart.

Отметим, что с сегодняшнего дня для входа на станции Бакинского метрополитена в качестве единой платежной карты будут использоваться ВakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия. Ранее было объявлено, что использование Metrokart будет прекращено с 30 сентября.