В Баку представлена новая модель Lamborghini

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная презентации новой модели автомобиля Lamborghini - Huracan LP 610-4 Spyder.

Как сообщает Report, выступивший на презентации руководитель официального дилера автомобилей Lamborghini в Баку Ибрагим Ахмедов сказал, что новая модель является продолжением предыдущей модели Lamborghini Gallardo Spyder.

Он выразил надежду, что автомобиль станет таким же успешным, как и его предшественник и побьет рекорд по продажам. И.Ахмедов сообщил, что по сей день в Азербайджане было продано 5 автомобилей Lamborghini, цена новой модели же составит около 270 000 евро, но в зависимости от комплектации эта цена может варьироваться. Гарантия дается на 3 года.

Также было отмечено, что автомобиль имеет мягкую откидывающуюся крышу в трех цветовых диапазонах: черный, коричневый и красный, но в зависимости от просьбы заказчика автомобиль может быть представлен в другом цвете. У автомобиля также имеется 3 режима вождения: городской, спортивный и гоночный.

Отметим, что впервые автомобиль был представлен на автошоу во Франкфурте-на-Майне в 2015 году. Автомобиль обладает гибридным полноприводным шасси из аллюминия и карбоновой материи. Мощность двигателя объемом 5 204 куб.см составляет 610 л.с. Максимальная скорость - 324 км/ч. Машина разгоняется до 100 км/час за 3,4 секунды. Вес машины - 1 542 кг. Расход топлива в городском режиме составляет до 17 литров на 100 км.