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В Баку предотвращено создание незаконной водопроводной сети

В Баку предотвращено создание незаконной водопроводной сети Пресечены попытки создания незаконной водопроводной сети в Хазарском районе Баку.
Инфраструктура
20 августа 2022 г. 13:02
В Баку предотвращено создание незаконной водопроводной сети

Пресечены попытки создания незаконной водопроводной сети в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Согласно сообщению, группа лиц, представляющихся сотрудниками акционерного общества, за оплату прокладывали водопроводы к домам граждан. Так, в поселке Мардакян человек по имени Раджо в ночное время посредством специальной техники проводил соответствующие работы, в результате чего разрушил дорожное покрытие и проложил водопровод длиной в 600 метров.

А в поселке Бузовна человек, незаконно проложивший водопроводную линию, требовал у жителей деньги за подключение нескольких частных жилых домов. Некоторые граждане, обманувшись обещаниям, заплатили требуемую сумму.

Эти лица обещали, что будут установлены счетчики и выданы абонентские коды, однако затем исчезли.

"Мы рекомендуем гражданам не обманываться на такие предложения и не соглашаться на сделку. Потому что в таких случаях не проводится документация, абоненты не обеспечиваются счетчиками и им не выдается абонентский код. Более того, незаконно проложенные водопроводы ликвидируются", - отметили в "Азерсу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz içməli su şəbəkəsinin yaradılmasının qarşısı alınıb

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