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В Баку предлагают снизить предел скорости на дорогах

В Баку предлагают снизить предел скорости на дорогах Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения по снижению максимально разрешенной скорости на некоторых улицах и проспектах столицы.
Инфраструктура
19 мая 2021 г. 13:27
В Баку предлагают снизить предел скорости на дорогах
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Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения по снижению максимально разрешенной скорости на некоторых улицах и проспектах столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на BNA, цель состоит в повышении уровня безопасности дорожного движения в Баку и сведению к минимуму количества дорожно-транспортных происшествий.

Предложение касается Ходжасанской, Бибиэйбатской, Зыхской, Загульбинской автодорог, Внешней кольцевой-1, шоссе Баку-Шамахы, а также проспектов Гейдара Алиева, Зии Буньядова, Микаила Усейнова, 8 ноября и Бабека, где чаще всего регистрируются ДТП.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bəzi yollarda sürət həddi endiriləcək

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