В Баку предлагают снизить предел скорости на дорогах

Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения по снижению максимально разрешенной скорости на некоторых улицах и проспектах столицы.

Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения по снижению максимально разрешенной скорости на некоторых улицах и проспектах столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на BNA, цель состоит в повышении уровня безопасности дорожного движения в Баку и сведению к минимуму количества дорожно-транспортных происшествий.

Предложение касается Ходжасанской, Бибиэйбатской, Зыхской, Загульбинской автодорог, Внешней кольцевой-1, шоссе Баку-Шамахы, а также проспектов Гейдара Алиева, Зии Буньядова, Микаила Усейнова, 8 ноября и Бабека, где чаще всего регистрируются ДТП.