В Баку предлагается создать парк здравоохранения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Вблизи бакинских поселков Бинагади, Мехдиабад и Дигах предлагается построить парк здравоохранения.

Как сообщает Report, Бакинский государственный проектный институт с учетом благоприятного расположения зоны из трех поселков в центре Абшеронского полуострова выдвинул идею развития парка здравоохранения.

Предложения включают также прокладку новой линии метро до парка и посадку лесополосы между озером Мирзалади и парком здравоохранения.