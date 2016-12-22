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    В Баку предлагается создать парк здравоохранения

    Предложения включают также посадку лесополосы между озером Мирзалади и парком здравоохранения

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Вблизи бакинских поселков Бинагади, Мехдиабад и Дигах предлагается построить парк здравоохранения.

    Как сообщает Report, Бакинский государственный проектный институт с учетом благоприятного расположения зоны из трех поселков в центре Абшеронского полуострова выдвинул идею развития парка здравоохранения.

    Предложения включают также прокладку новой линии метро до парка и посадку лесополосы между озером Мирзалади и парком здравоохранения. 

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