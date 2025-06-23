В Баку появились новые зоны для посадки пассажиров на автобусных полосах

В Баку появились новые зоны для посадки пассажиров на автобусных полосах

Еще по 3 адресам в Баку выделены специальные участки на автобусных полосах для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Участки организованы на улице Рашида Бехбудова (напротив Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бехбудова), на пересечениях улиц Рашида Бехбудова и Микаила Рафили, а также 28 Мая и Фикрета Амирова. На территориях также размещены соответствующие знаки.

При использовании мест посадки-высадки необходимо создавать условия для движения общественного транспорта, посадка-высадка должна осуществляться в кратчайшие сроки, с соблюдением правил безопасности и маневрирования.