В Баку повысились цены на вторичном рынке жилья

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ За декабрь прошлого года на вторичном рынке жилья наблюдалось повышение средней стоимости жилья на 0,68% - с 2 065 долларов до 2 079 долларов за кв. метр, или же с 1 619 манатов до 1 630 манатов за кв. метр в национальной валюте. Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском отчете мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Consulting Group.

Общий объем портфеля предложений составил 1 997 единиц, что по сравнению с ноябрем меньше на 2,9%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года - на 11,8%.

На вторичном рынке жилья средняя стоимость большей части жилья варьирует в пределах 1 200 - 2 000 долларов за кв. метр, что составляет 67,2% от общего портфеля.19,5% от общего портфеля приходится на долю дорогого жилья по цене выше 2 500 долларов за кв. метр, а 13,3% составляет дешевое жилье по цене ниже 1 500 долларов за кв. метр.

В целом, исследование за декабрь прошлого года показывает, что на вторичном рынке жилья стоимость одно-, двух- и многокомнатных квартир повысилась соответственно на 3,13%, 2,59% и 2,78%. Стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 2,79%.

За отчетный месяц на вторичном рынке жилья самая дорогая квартира зафиксирована в Хатаинском районе города Баку. Стоимость расположенной недалеко от метро "Хатаи" квартиры общей площадью 267 кв. метров составила 1,5 млн. долларов. Самая дешевая квартира была зафиксирована в новостройке, расположенной в поселке Масазыр Абшеронского района. Стоимость однокомнатной квартиры общей площадью 37 кв.м. составила 44,5 тысяч долларов.