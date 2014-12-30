Стоимость земельных участков в Баку возросла

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ За ноябрь этого года в Баку средняя стоимость одной сотки земли на рынке повысилась на 2,2% - с 19 058 долларов до 19 476 долларов за сотку. Как сообщает Report, об этом говорится в месячном отчете мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd.

Наибольшее повышение цен по районам столицы было зафиксировано в Насиминском и Наримановском районах и составило соответственно 3,95% и 2,18%.

"В целом, несмотря на повышение цен на рынке земли, в Абшеронском, Бинагадинском и Хазарском районах было отмечено снижение цен. Это можно объяснить наибольшей активностью в центральных районах в сравнении с периферийными районами. Повышение цен в центральных районах можно объяснить дефицитом пустых участков земли, тогда как в периферийных районах в настоящее время в связи с несезонными месяцами отмечается снижение цен. В целом, за ноябрь наиболее активными на земельном рынке были Бинагадинский, Сабунчинский и Сураханинский районы, наиболее пассивными - Насиминский и Сабаильский. В соответствие с повышением стоимости и спроса на землю за последний месяц наблюдалось увеличение объема портфеля предложений", - говорится в отчете.

В течение месяца самый дорогой участок земли на рынке был предложен в Наримановском районе, на ул.Гасана Алиева (550 000 долларов за сотку), самый дешевый - в поселке Гобу Абшеронского района (1 000 долларов за сотку).

По результатам наблюдения за земельным рынком со стороны специалистов консалтинговой компании, время продажи (экспозиции) земельных участков сократилось на 0.94% по сравнению с прошлым месяцем.