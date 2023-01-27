В Баку повышен уровень безопасности дорожного движения по еще одному адресу

Бакинское транспортное агентство провело анализ части улицы Микаила Алиева, проходящей перед азербайджанским британским колледжем, подготовило и выполнило проект предложения с целью устранения выявленных проблем.

Бакинское транспортное агентство провело анализ части улицы Микаила Алиева, проходящей перед азербайджанским британским колледжем, подготовило и выполнило проект предложения с целью устранения выявленных проблем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно сообщению, до реализации проекта существовали такие проблемы, как отсутствие обеспечения очередности движения на перекрестках, отсутствие линий разметки, неудовлетворительная пешеходная инфраструктура и другие. После реализации проекта на перекрестке были установлены светофоры, нанесены соответствующие дорожные знаки и линии разметки, проведены инфраструктурные работы, построены новые тротуары и пандусы, организованы регулируемые пешеходные переходы.

В конечном итоге была увеличена пропускная способность перекрестка, обеспечена очередность движения, повышен уровень безопасности транспортных средств и пешеходов, обеспечена пешеходная доступность.