В Баку построен еще один надземный пешеходный переход

В Баку построен еще один надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) построило в Баку надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахи.

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Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) построило в Баку надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахи. Об этом Report сообщили в Агентстве. Длина перехода составляет 65,4 метра, ширина - 4,5 метра, длина проезжей части - 50,6 метра, высота над уровнем дороги - 5,5 метров. Для обеспечения комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями на переходе установлены пешеходные пандусы овального типа, соответствующие международным стандартам. Подпишитесь на наш Telegram канал