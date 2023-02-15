В Баку построен еще один надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) построило в Баку надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахи.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Длина перехода составляет 65,4 метра, ширина - 4,5 метра, длина проезжей части - 50,6 метра, высота над уровнем дороги - 5,5 метров.
Для обеспечения комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями на переходе установлены пешеходные пандусы овального типа, соответствующие международным стандартам.