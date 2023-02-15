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В Баку построен еще один надземный пешеходный переход

В Баку построен еще один надземный пешеходный переход Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) построило в Баку надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахи.
Инфраструктура
15 февраля 2023 г. 17:38
В Баку построен еще один надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) построило в Баку надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахи.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Длина перехода составляет 65,4 метра, ширина - 4,5 метра, длина проезжей части - 50,6 метра, высота над уровнем дороги - 5,5 метров.

Для обеспечения комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями на переходе установлены пешеходные пандусы овального типа, соответствующие международным стандартам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda daha bir yerüstü piyada keçidi inşa edilib

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