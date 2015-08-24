В Баку изменят временной интервал светофоров

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Учитывая, что в день начала учебного года в час-пик на дорогах года Баку увеличится количество автомобилей, Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) проводит обновления во временных планах светофоров. Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы ЦИУТ Шафа Мехмангызы.

По ее словам, традиционно 15 сентября в Баку в час-пик количество автомобилей увеличивается и в целях оптимизации передвижения автомобилей на дорогах и предотвращения плотного транспортного потока, ЦИУТ увеличит число зеленых волн.

"Такие мероприятия в основном проводятся на прилегающих к учебным заведениям - университетам, техникумам и средним общеобразовательным школам территориях. Предусматривается последовательное включение зеленого света на 3-4 светофорах для беспрепятственного передвижения автомобилей на данной территории. Количество зеленых волн на данных участках дорог специально увеличено и этот процесс продолжается. Думаем, что это определенно повлияет на уменьшение количества автомобилей в час-пик - во время начала и окончания занятий", - отметила Ш.Мехмангызы.