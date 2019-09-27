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В Баку поменяют направление движения 6-ти маршрутных линий

В Баку поменяют направление движения 6-ти маршрутных линий

В Баку изменят направление движения автобусов регулярных маршрутных линий №61, 67, 83, 85, 92 и 135.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев. 

По его словам, причина связана с проводимыми ремонтными работами: "Поэтому автобусы регулярных маршрутных линий №61, 67, 83, 85, 92 и 135 поменяют направление движения от пересечения улиц Асифа Магераммова и Джейхуна Салимова (круг 3-го микрорайона) до пересечения с улицей 20 Января. Автобусы будут двигаться по альтернативным улицам, по которым будут передвигаться другие транспортные средства". 

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