​В Баку покрашено и проложено свыше 600 пешеходных переходов

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Открытым акционерным обществом "Азерйолсервис" министерства транспорта с целью обеспечения комфортного и беспрепятственного передвижения граждан на автомобильных дорогах, улицах и проспектах выполнены работы по прокладке в необходимых местах новых и покраске старых пешеходных переходов.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", на первоначальном этапе указанные работы проведены на улицах и проспектах, расположенных возле учебных заведений, что связано с началом нового учебного года.

В целом, проложены новые, покрашены старые пешеходные переходы возле 187 учебных заведений.

По итогам плановых работ, в столице покрашено и проложено свыше 600 пешеходных переходов.