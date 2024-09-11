В Баку поезд сбил женщину, переходившую железную дорогу в запрещенном месте

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сообщили об очередном инциденте, связанным с нарушением гражданами правил безопасности при движении пассажирских поездов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сообщили об очередном инциденте, связанным с нарушением гражданами правил безопасности при движении пассажирских поездов.

Как сообщает Report, согласно информации общества, в 19:18 в районе поселка Забрат на пути следования скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт внезапно выскочила женщина.

"Хотя машинист поезда и применил экстренное торможение, столкновение было неизбежно из-за маленького расстояния. С сожалением констатируем, что несмотря на то, что сотрудники станции немедленно вызвали на место инцидента бригаду скорой медицинской помощи, женщина скончалась от полученных тяжелых травм", - отмечается в информации.

АЖД вновь призывают граждан переходить железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах и ​​по пешеходным переходам, а также воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу их жизнь.

"Соблюдение данных правил является обязанностью граждан, их нарушение влечет за собой административную ответственность", - указывает ведомство.