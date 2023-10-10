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В Баку подписана декларация о создании Сети менеджеров тюркских памятников

В Баку подписана декларация о создании Сети менеджеров тюркских памятников 10 октября в рамках международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", совместно организованной Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Организацией тюркских государств (ОТГ), подписан
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 14:21
В Баку подписана декларация о создании Сети менеджеров тюркских памятников

10 октября в рамках международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", совместно организованной Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Организацией тюркских государств (ОТГ), подписана Бакинская декларация о создании Сети менеджеров тюркских памятников.

Как сообщает Report, декларация подписана профильными ведомствами Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Основная цель создания сети – расширение сотрудничества между историческими городами и заповедниками стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств в сфере охраны, реставрации, совместной пропаганды культурного наследия.

Отметим, что 11 ноября 2022 года в ходе IX саммита Организации тюркских государств в узбекском городе Самарканд было принято решение о создании Сети менеджеров тюркских памятников при ОТГ, оно было включено в Итоговую декларацию саммита.

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Версия на английском языке ФотоBaku Declaration on establishment of Network of Turkic Monument Managers signed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Abidə Menecerləri Şəbəkəsi yaradılır

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