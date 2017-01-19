В Баку подорожала аренда жилья

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Цены на аренду жилья в столице в январе 2017 года показали рост. Так, в месячном исчислении аренда квартир низкого ценового сегмента (200-500 манатов) подорожала на 3,9%, среднего ценового сегмента (500-1 000 манатов) – на 1,4%, высшего ценового сегмента (1 000-3 000 манатов) – на 4,9%, эксклюзивных квартир (3 000-10 000 манатов) снизилась на 5,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные мониторинговой группы Общественного объединения "Участники рынка недвижимости".

На долю квартир низкого ценового сегмента приходится 43,7%, среднего ценового сегмента - 43,0%, высшего ценового сегмента - 13,3% всего объема сделок на рынке аренды. Меньше всего арендуют эксклюзивные квартиры (0,1%).

В Баку дешевле всего сдается однокомнатная квартира без мебели в поселке Старый Гюнешли – за 180 манатов. Самая высокая цена на аренду в столице зафиксирована в Сабаильском районе и составляет 10 тыс. манатов в месяц (эксклюзивная пятикомнатная квартира общей площадью 530 кв. м с панорамой на город и море вблизи Flame of Towers).