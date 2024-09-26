В Баку планируют создать 6 новых стоянок такси

15:22

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило проект по оптимизации стоянок такси, планируется создание 6 новых таких мест

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на ряде улиц и проспектов Баку существует более 130 стоянок такси, некоторые из которых создают препятствия для движения транспорта.

AYNA ведет работы по ликвидации пунктов, препятствующих движению транспорта, и определению новых.

Организация новых стоянок такси планируется в основном вокруг университетов, торговых центров, транспортно-пересадочных узлов, а также на альтернативных дорогах вблизи автобусных полос.

С учетом обращений жителей уже проведены анализы и подготовлен проект по организации 6 стоянок такси, а также мест посадки-высадки (drop off) на Тбилисском проспекте города Баку.