В Баку подешевели земельные участки

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На земельном рынке города Баку за декабрь 2014 года портфель предложений сократился и составил 248 единиц. Причиной этого является снижение активности на земельном рынке в несезонные месяцы, что, в свою очередь, привело к относительному снижению цен. Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском отчете мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Consulting Group.

По результатам наблюдения за земельным рынком со стороны специалистов MBA Consulting Group, время продажи (экспозиции) земельных участков увеличилось на 2,38% по сравнению с ноябрем, средняя стоимость одной сотки земли на рынке снизилась на 2,77% - с 19 476 долларов до 18 937 долларов за сотку.

Наибольшее снижение цен по районам Баку было зафиксировано в Бинагадинском, Сабунчинском и Сабаильском районах соответственно на 6,51%, 7,44% и 5,46%.

Отметим, что несмотря на снижение цен на рынке земли в целом, в Абшеронском районе зафиксировано повышение стоимости земельных участков. "Это можно объяснить дефицитом земли в центральных районах. В целом, растет число жителей, которые предпочитают жить в частных домах, поэтому повышение стоимости земельных участков в периферийных районах отвечает требованиям рынка", - заявили в компании.

В декабре на земельном рынке наблюдалась пассивность, за исключением Абшеронского района. В соответствии с понижением стоимости и спроса на землю, за последний месяц наблюдалось сокращение объема портфеля предложений.

В течение месяца самый дорогой участок земли на рынке был предложен в Ясамальском районе (290 000 долларов за сотку), самый дешевый - в поселке Мушфигабад Абшеронского района (510 долларов за сотку).