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    В Баку под просевшей дорогой обнаружен подвал

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В ходе раскопок на просевшем участке дороги по ул. Джалила Мамедгулузаде в Баку на глубине около 5-6 метров обнаружены железобетонные конструкции.

    Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

    Предварительное расследование выявило, что ранее на этой территории было расположено высотное здание, и после того как оно было разрушено, подвал здания присыпали землей.

    В 2012 году участок улицы Джалила Мамедгулузаде, где должен пролегать тоннель станции метро под условным названием "B-04", был закрыт для движения и огорожен. По заказу Бакинского метрополитена в качестве альтернативы на пустой территории была временно проложена дорога. Вследствие коррозии конструкций подвального помещения, находящегося под временной дорогой в течение 6-7 лет, бетонная плита сломалась, что привело к проседанию дороги на этом участке вчерашней ночью.

    Сейчас на территории ведутся геологоразведочные работы.

    Временная дорога построена по заказу Бакинского метрополитена и не находится на балансе Госагентства автомобильных дорог.

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