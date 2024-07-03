В Баку по 32 адресам обновляются устаревшие водопроводы

Государственное агентство водных ресурсов МЧС Азербайджана приняло решение об обновлении питьевых и канализационных водопроводов с истекшим сроком эксплуатации по 32 адресам.

Государственное агентство водных ресурсов МЧС Азербайджана приняло решение об обновлении питьевых и канализационных водопроводов с истекшим сроком эксплуатации по 32 адресам.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, данные работы проводятся в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.

Стартовали работы по замене находящихся в аварийном состоянии систем водоснабжения и канализации на 18 улицах и проспектах столицы. Большая часть работ завершена, ведется подготовка к реализации проектов по остальным адресам.