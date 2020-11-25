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В Баку планируют построить новый 10-этажный паркинг

В Баку планируют построить новый 10-этажный паркинг Ожидаются изменения и вокруг Зимнего парка в столице
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 12:48
В Баку планируют построить новый 10-этажный паркинг

В Ясамальском районе Баку, по улице Исмаил-бека Гутгашынлы может быть построен 10-этажный паркинг.

Как сообщает Report, об этом в ходе Online Baku City Forum сказал заведующий отделом управления и анализа транспортных потоков Бакинского транспортного агентства (БТА) Тарлан Сафаров.

По его словам, проект уже готов: "Этот проект прислали бизнесмены. То есть в строительстве новой парковки заинтересован частный бизнес".

Представитель БТА также отметил, что ожидаются изменения и вокруг Зимнего парка в столице: "В настоящее время достигнута договоренность с другими структурами, за исключением Исполнительной власти города Баку, о том, что места для парковок на улице Физули вокруг Зимнего парка будет использоваться пешеходами".

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