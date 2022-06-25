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В Баку планируется установить 100 умных остановок

В Баку планируется установить 100 умных остановок В ближайшие 2 года в Баку планируется установить 100 смарт-остановок
Инфраструктура
25 июня 2022 г. 15:10
В Баку планируется установить 100 умных остановок

В ближайшие два года в Баку планируется установить 100 смарт-остановок.

Об этом Report сообщили из Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики.

Согласно информации, в Баку продолжаются работы по установке автобусных остановок смарт-типа. Установка осуществляется при совместной поддержке Бакинского транспортного агентства и KOBİA.

Сообщается, что проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства, будет полностью финансироваться и управляться частным сектором.

Умные автобусные остановки отечественного производства имеют много преимуществ. В них установлена система кондиционирования, что является новшеством в инфраструктуре общественного транспорта города. Остановки оснащены современным оборудованием, камерами наблюдения и мониторами. Освещение и электроснабжение остановок будет частично обеспечиваться за счет солнечных панелей. Здесь также будут установлены минибары с кофе, чаем, водой и пр.

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Версия на английском языке Фото100 smart bus stops may be installed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 100 smart dayanacaq quraşdırılacaq

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