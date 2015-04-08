Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Баку произведут осмотр общественного транспорта. Для устранения неполадок владельцам маршрутных автобусов предоставлена отсрочка до 15-го мая.

Затем комиссия, организованная Бакинским управлением организации пассажирских и грузовых перевозок, проверит автобусы.

Об этом Report сообщил замначальника Бакинского управления организации пассажирских и грузовых перевозок Амрах Джафаров.

По его словам, будут проверены механизм технической работы, детали, осмотрены внутренняя часть и внешний вид автобусов: "Не отвечающие требованиям транспортные средства будут сняты с линии".

А.Джафаров добавил, что униформа для водителей во время I Европейских игр уже заказана. Водителей направляют на курсы, проводят технические учения.

"На международные соревнования в целом привлечено 2 000 водителей и 300 инженерно-технических работников", - добавил А.Джафаров.