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В Баку перевернулся грузовик с живыми курами

В Баку перевернулся грузовик с живыми курами Сотни птиц оказались на проезжей части под грудами ящиков
Инфраструктура
17 марта 2021 г. 11:00
В Баку перевернулся грузовик с живыми курами
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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

По сообщению Report, ДТП произошло в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Перевернулся грузовик, перевозивший живых кур. Сотни птиц оказались на проезжей части под грудами ящиков. Водитель грузовика получил тяжелые телесные повреждения.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, в связи с ДТП движение на Московском проспекте в направлении Баладжарского круга ограничено. Автомобили перенаправлены на шоссе Баку-Сумгайыт.

Из-за сложившейся ситуации возникли трудности в движении автобусов по регулярным маршрутным линиям в указанном направлении.

По факту ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yük avtomobili aşıb, toyuqlar asfalta tökülüb

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