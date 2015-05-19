​В Баку перекрыты дороги вокруг горящего здания

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В результате пожара в здании на проспекте Азадлыг ограничено движение транспортных средств на данной территории. Как сообщает Report, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Водителям рекомендуется в качестве альтернативы воспользоваться улицей Шовкет Мамедовой.

Отметим, что пожар начался в многоэтажном здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 200. К месту пожара привлечены пожарные силы МЧС. В связи с происшествием будет дана дополнительная информация.