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    ​В Баку перекрыты дороги вокруг горящего здания

    В результате пожара в здании на проспекте Азадлыг ограничено движение транспортных средств

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В результате пожара в здании на проспекте Азадлыг ограничено движение транспортных средств на данной территории. Как сообщает Report, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    Водителям рекомендуется в качестве альтернативы воспользоваться улицей Шовкет Мамедовой.

    Отметим, что пожар начался в многоэтажном здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 200. К месту пожара привлечены пожарные силы МЧС. В связи с происшествием будет дана дополнительная информация.

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