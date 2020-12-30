В Баку пассажирские автобусы будут работать в праздничные дни

В дни новогодних праздников движение общественного транспорта будет приостановлено с 00:00 ночи 2 января до 06:00 утра 4 января

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана “О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом”, деятельность общественного транспорта как на территории страны, так и в городе Баку приостанавливается до 31 января 2021 года по субботам и воскресеньям еженедельно.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (BNA).

В сообщении также говорится, что в дни новогодних праздников движение общественного транспорта будет приостановлено с 00:00 ночи 2 января до 06:00 утра 4 января. Поскольку 31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года выпадают на четверг, пятницу и понедельник соответственно, в эти дни автобусы по регулярным и экспресс линиям будут обслуживать пассажиров в обычном режиме.